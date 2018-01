Il 2018 piace già agli italiani: in calendario 33 giorni di vacanza e solo 10 giorni di ferie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilsi presenta riposante, almeno stando al calendario. I giorni di festa nell'anno nuovo cadranno infatti in maniera decisamente strategica tanto da regalare ai lavoratori più scaltriconsumando soltanto 10 giorni di ferie.Si comincia già dalla prima settimana dell'anno che si apre con uno splendido lunedì festivo: il 1°gennaio chiusa da un altro festivo, l'Epifania di sabato 6. E qui con soli 4 giorni ci possiamo godere la prima settimana di vacanza. Ma goduta questa prima settimana lontana dall'ufficio, i giorni da sfruttare restano ancora 33.Essì, perché il vero conteggio delle vacanze inizia a partire dal mese di aprile e precisamente dal ponte tra 25 aprile e il primo maggio quando con soli 3 giorni di ferie (giovedì 26, venerdì 27 e lunedì 30) potremo goderci sette giorni di vacanze di fila.Un meraviglioso ponte lungo 5 giorni ci attende anche a Ferragosto. La festa dell'Assunta cade infatti di mercoledì e prendendo solo due giorni di ferie (giovedì 16 e venerdì 17) ci si potrà godere un lungo momento di relax estivo. A meno che non ci si voglia approfittare della settimana intera giocandosi però in questo caso 4 giorni di ferie.Quattro giorni al prezzo di uno anche per il 'ponte dei morti'. La festività di Ognissanti, il primo novembre, cade infatti di giovedì. E con un giorno solo di ferie (il 2 novembre) si potrà allungare il weekend a 4 giorni.L'anno si chiude poi in bellezza con una vacanza da 10 giorni con solo 4 giorni di ferie tra Natale e Capodanno. Attaccando infatti al weekend che inizia sabato 22 dicembre un giorno di ferie il lunedì 24, si arriva di festivo (Natale) in festivo (Santo Stefano) a metà settimana. E con altri 3 giorni di ferie (giovedì 27, venerdì 28 e lunedì 31) eccoci giunti a martedì 1° gennaio 2019.Ma grazie al patrono in alcune città si gode anche di più. Un weekend lungo attende i romani e i milanesi con il 29 giugno e il 7 dicembre che cadono rispettivamente di venerdì. Ma a 'scialare' come dicono loro, grazie a San Gennaro, saranno i napoletani che con la festività del 19 settembre che cade di mercoledì, con soli 2 giorni di ferie (giovedì 20 e venerdì 21) ne godranno cinque di vacanza.