Anche a Papa Francesco non piace Halloween, veicola messaggi di cultura negativa sulla morte

Città del Vaticano – Vade retro Halloween. Papa Francesco all'Angelus non ha condannato esplicitamente della festa di Halloween ma il riferimento a questa tradizione di matrice anglosassone divenuta globale è stato piuttosto chiaro.Il carnevale macabro di origine celtica che mescola aspetti folcloristici e aspetti legati allo spiritismo non piace alla Chiesa che da anni, ciclicamente, mette in guardia i cristiani a mantenere fede agli impegni di Ognissanti, andando a visitare le tombe dei defunti, a pregare i santi e a celebrare la verità di fede della Resurrezione.Il Papa parlando ai pellegrini radunati in piazza san Pietro ha invitato a «non trascurare, se possibile, una visita e una preghiera al cimitero». Si tratta di un appuntamento importante proprio «in questi giorni, in cui, purtroppo, circolano anche messaggi di cultura negativa sulla morte e sui morti».La festa di Halloween mette in contatto la festa di Ognissanti a quella della Commemorazione dei defunti. Con la secolarizzazione la festa è divenuta una grande operazione commerciale e un momento in cui si esalta o si provoca paura, si evocano spiriti violenti, la stregoneria, persino il satanismo. In tal modo è stato capovolto il senso della festa cristiana per esaltare solo spiriti cattivi.Per Francesco, le due feste, dei Santi e dei defunti, «ci ricordano il legame che c’è tra la Chiesa della terra e quella del cielo, tra noi e i nostri cari che sono passati all’altra vita».Per correggere quindi la «cultura negativa sulla morte e sui morti”, il papa si recherà domani a “a celebrare l’Eucaristia nelle Catacombe di Priscilla, uno dei luoghi di sepoltura dei primi cristiani di Roma»