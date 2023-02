GUBBIO Mai una caduta accidentale dal motorino è stata benedetta come dalla famiglia di Marco (nome di fantasia). Proprio grazie a una disavventura il quattordicenne eugubino per la frattura del femore ha potuto scoprire di avere una rara forma di tumore osseo, fortunatamente presa in tempo e risolta positivamente dopo tutte le cure del caso attraverso la tempestiva diagnosi.

A volte il male si nasconde e diventa particolarmente subdolo, tanto che serve una spia per rivelarlo e permettere di intervenire prima che sia troppo tardi. Il tumore corre se non preso in tempo e lo fa ancora di più quando si è giovani. Si era insospettito il dottor Andrea Leli, medico del reparto di Ortopedia dell’ospedale di Branca, quando ha preso in mano la lastra radiografica del ragazzo per controllare la situazione e verificare gli effetti di quella caduta accidentale. Dietro la frattura del femore c’era una realtà durissima da dover principalmente intuire. C’era in sostanza qualcosa che non convinceva: l’osso che il medico stava visionando aveva qualcosa di strano che valeva la pena di approfondire senza esitare.

Oggi Marco sta bene, si è lasciato il peggio alle spalle anche se chiaramente ci sono i controlli periodici da sostenere perché monitorare tutto è sempre il modo migliore per assicurarsi che il decorso non abbia ricadute. Questa storia di buona sanità comincia nell’agosto 2021, è un pomeriggio come tanti e Marco decide di uscire con il motorino. Finisce a terra, si spaventa e soprattutto i dolori sono lancinanti con la corsa in ospedale tanto inevitabile quanto rapida. La radiografia mostra inequivocabilmente la frattura del femore, ma il dottor Leli rivela ai genitori del ragazzo che qualcosa non lo convince affatto e che sarebbe bene fare altre verifiche seduta stante senza perdere tempo. La famiglia di Marco non nasconde un’accentuata diffidenza iniziale sull’effettuare altri accertamenti, avendo avuto esperienze sanitarie complicate e non delle migliori. L’approfondimento diagnostico risulta decisivo per rivelare in tutta la sua crudezza una lesione osteolitica, con l’immediato ricovero al reparto ortopedico di Branca e il ricorso all’esame Tac per capire esattamente come stanno le cose.

Il referto non lascia dubbi: c’è una forma di tumore in una lesione lunga 7,5 centimetri, larga 3,4 e profonda 3,1 con la parte esterna dell’osso assottigliata. Questo porta ad attivare rapidamente le procedure per cercare subito la strada migliore da percorrere in sinergia tra l’Usl Umbria 1, con l’ortopedia del nosocomio comprensoriale dell’eugubino-gualdese, e l’istituto ortopedico Rizzoli di Bologna. Si sa che in questi casi le tempistiche per attuare i protocolli sono fondamentali per aggredire subito il tumore ed evitare che si espanda nella localizzazione ed eventualmente a livello di metastasi, specialmente in un soggetto molto giovane dove il riprodursi delle cellule è più veloce nei percorsi di crescita. Il dottor Leli organizza con la direzione sanitaria il trasferimento, d’intesa con i sanitari del centro specializzato bolognese che dopo qualche giorno sottopongono Marco a un delicato intervento chirurgico, con il ricorso al trapianto osseo. Quell’esperienza ora è un ricordo. A distanza di un anno e mezzo, infatti, il ragazzo sta bene e i familiari sono ancora oggi particolarmente grati al dottor Leli e all’ospedale di Branca per aver capito quello che stava succedendo. Possono raccontare che una caduta dal motorino e l’occhio clinico di un bravo medico ha salvato la vita al proprio figlio. «Questa vicenda così particolare e complessa - spiega Teresa Tedesco, direttore sanitario del presidio di Branca - testimonia come si possano trattare al meglio certi casi. Nella presa in carico di un paziente si vuole sempre prestare tutta l’attenzione affinché, nelle sinergie tra le strutture e nel seguire le procedure, la persona e i suoi familiari sanno di non restare mai soli. L’assistenza in ogni passaggio garantisce le migliori pratiche sanitarie per aiutare a risolvere le problematiche».