Greta Beccaglia: «Ricevo parolacce e minacce, stavo solo lavorando. Ora voglio tornare alla normalità»

Greta Beccaglia viene minacciata. «In queste ore sto ricevendo messaggi molto tristi, parolacce e anche minacce. Io non ho fatto niente di male, ho solo denunciato quello che tutti hanno visto, stavo normalmente lavorando. E ora voglio tornare alla normalità», spiega la giornalista molestata durante un collegamento tv, a margine di una conferenza stampa organizzata a Firenze da Odg, Ast e Fnsi.

«Io ho denunciato il fatto - ha detto -. Poi sarà la giustizia a fare il suo corso. Voglio essere ricordata come la ragazza che, se un giorno arriverà al suo obiettivo lavorativo, lo avrà raggiunto per la sua professionalità e non per quello che mi è successo».

Beccaglia ha poi commentato il ritorno in tv del conduttore Giorgio Micheletti, che ha subìto critiche per la gestione della situazione in diretta: «Per me è un padre lavorativo - ha detto -. Ha tentato di difendermi, poi magari può aver sbagliato parola. Il video che è diventato virale dura 20 secondi, ma in realtà quello non tagliato dura più minuti».