Green pass, attenzione alla mail truffa «Certificazione sospesa»: è un tentativo di phishing

Fanno credere ai malcapitati cittadini che il loro Green pass è scaduto, ma in realtà si tratta di una truffa per rubare i loro dati. È il Ministero della Salute a segnalarla con un post su Facebook: «Stanno circolando email false da un mittente che si finge il Ministero della Salute. Se hai ricevuto un'email con oggetto "Attenzione: Certificazione verde Covid-19 sospesa", inviata da ministerodellasalute.pro.it, NON proviene dal Ministero della Salute, ma si tratta di un tentativo di phishing».

Cos'è il phishing?

Il phishing, si spiega, «è una truffa su Internet attraverso la quale malintenzionati cercano di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali per farne un uso improprio. Per informazioni sulla Certificazione verde Covid-19 chiama il numero 1500».