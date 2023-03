Gratta e vince 500.000 euro. A Monserrato il super premio, tutti sanno chi è la vincitrice: «Se li è meritati, ne aveva bisogno»

A Monserrato, in provincia di Cagliari, sono stati vinti 500.000 euro con un gratta e vinci 20X da 5. Il biglietto era stato acquistato da una donna la cui identità non è però, stata resa nota nemmeno dai media locali. Il paesino sardo conta solamente 19 mila abitanti e in molti conoscono la vincitrice, i monserratini però, dicono: «Siamo contenti per lei perché ne aveva davvero bisogno».

Il titolare della tabaccheria

La grossa vincita è avvenuta nella Tabaccheria 3007 di via Carbonara, all’angolo con la centralissima via San Lorenzo a Monserrato. Il titolare della tabaccheria, Paolo Piludo ha detto: «Si tratta della cifra più alta che sia stata mai vinta qui nella mia tabaccheria. Faccio i miei migliori auguri alla persona che ha fatto la giocata e alla quale questa cifra sarà sicuramente molto utile».

Tentare la fortuna

Negli ultimi tempi sono sempre di più le persone che tentano la fortuna giocando con i gratta e vinci o con le schedine del Superenalotto. Le vincite infatti, possono essere anche di molte centinaia di migliaia di euro, come è successo a Monserrato.