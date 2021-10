Per fare parte delle Forze Armate è necessario mantenersi in forma ed essere in grado di sopportare e portare a termine prove fisiche di alto livello. Non si tratta di un’affermazione ovvia, perché il caso è stato appena discusso in un tribunale. Il fatto che un superiore sottolinei in una scheda di valutazione l’eccessivo peso di un soldato non è sbagliato, secondo il Tribunale amministrativo della Toscana. La censura, per i magistrati, non...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati