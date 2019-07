Gigi Buffon, appello ai giovani: «Se bevete non guidate, rischiate la vostra vita e di poveri innocenti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

torna in Italia per vestire nuovamente la maglia della Juventus e a sorpresa lancia un appello ai giovani sul bere responsabile a favore del progetto nazionale “Bevi con la Testa”, conosciuto anche come “Non fare la testadialkol” promosso dalla onlus Generazioni Contatti.Come si può vedere sui profili Instagram e Facebook di “Non fare la testadialkol”, l’ex campione del mondo, consiglia ai giovani di non mettersi alla guida se hanno ecceduto con le bevute alcoliche, consigliando di chiamare un taxi per tornare a casa senza rischiare di causare incidenti.«Ringraziamo di cuore Gigi Buffon per questo bel videoselfie rivolto ai giovani - dichiara Matteo Lucherini, presidente della Onlus Generazioni Contatti - è un messaggio importantissimo per sensibilizzare giovani adulti sul bere consapevole, pensate che In Italia si contano ogni giorno 11 morti e 800 feriti dei quali di cui oltre il 25% per cause alcol-correlate e questo è un numero preoccupante che noi dal 2008 cerchiamo di abbassare con i tanti messaggi dei vip che sostengono il progetto “Non Fare La Testadialkol”».