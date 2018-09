Gessica Lattuca, la polizia ad un passo dalla soluzione del mistero della sua scomparsa

di Emilio Orlando

Perquisizioni e sopralluoghi sono in corso ain provincia di Agrigento, per le indagini sulla scomparsa di, di cui non si hanno più notizie dal 12 agosto scorso. Diversi residenti ed un parente della giovane sono stati sentiti come persone informate sui fatti. Il lavoro dei militari è reso ancora di più difficile dall’ ambiente omertoso ed imperscrutabile. La ragazza, madre di quattro bambini, sembra essere svanita nel nulla dopo che era uscita da casa nel primo pomeriggio per incontrare un uomo molto più grande di lei che stava frequentando.L’ultimo avvistamento è stato fatto in Via Umberto. Ieri pomeriggio, nella sede della prefettura di Agrigento c’è stato un incontro tra il prefetto e gli investigatori per fare il punto sulla situazione sulle ricerche. Dopo l’appello disperato della madre rivolto a chi sa dove sia finita la figlia, ma che per omertà e paura ancora tace, gli inquirenti stanno stringendo il cerchiodelle ricerche intorno agli ambienti frequentati da Gessica. La mamma aveva anche lamentato diverse lacune investigative e ritardi nelle ricerche. A distanza di 25 giorni dalla scomparsa si inizia a temere il peggio.La ragazza potrebbe essere una vittima di un lupara bianca ovvero di un omicidio il cui cadavere viene fatto sparire. Femminicidio per motivi di gelosia, omicidio legato ad altri ambiti o allontanamento volontario? Quest’ ultima ipotesi purtroppo con il passare dei giorni sembra lasciare il passo a quelle più inquietanti. Si indaga soprattutto negli ambiti delle conoscenze più strette, ed alcuni congiunti che in passato hanno avuto problemi con la giustizia. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Agrigento con quelli della tenenza di Favara, che subito dopo la scomparso hanno avviato un incessante e meticolosa attività info investigativa, sono certi di arrivare a breve alla soluzione del giallo.Già nei giorni scorsi erano stati effettuati diverse perlustrazioni e ricerche nelle località più impervie dell'interland agrigentino anche con i cani molecolari, ma senza alcun esito. Le, nella zona delle case popolari, dove la ragazza era solita andare. L’ analisi dei tabulati telefonici e delle celle radio non sembra per il momento aver fornito elementi utili circa i posizionamenti del cellulare, ma il mistero sembra racchiuso nelle ultime telefonate effettuate e ricevute dalla 27enne prima della scomparsa.Sgomento e rabbia nell’appello della madre e del sindaco di Favara. «In questa cittadina – dicono i residenti – nel mese di agosto tutti stazionano seduti davanti l’uscio di casa. Se si smarrisce un cane tutti lo vanno a cercare perché sanno dove si trova. Quando si tratta di una persona – continua un abitante di Favara – per paura ed omertà nessuno parla. E’ impensabile credere che in una località dove ci conosciamo tutti, nessuno sappia nulla».Tra gli appelli per ritrovare Gessica c'è anche quello dell'ex convivente, padre di tre dei suoi figli: «Una persona non può così scomparire da un momento all'altro – scrive l’ ex- Se qualcuno sa dov'è ci contatti. Non succederà niente». L’uomo è lo zio di Gerlando Russotto, arrestato dopo le rivelazioni ai magistrati della direzione distrettuale antimafia, del pentito di favara Mario Rizzo. I parenti rinnovano nuovamente l’ appello e ricordano le caratteristiche che Gessica: è alta 1,62 m, bionda e con occhi verdi. Al momento della scomparsa era vestita con una camicetta turchese e pantacollant blu.