Gemelle sposate con fratelli omozigoti partoriscono a pochi mesi l'una dall'altra: «I nostri figli sono gemelli quaternari»

Negli Stati Uniti, in Virginia, le sorelle gemelle della Virginia Brittany e Briana non sono solo hanno sposato due fratelli gemelli identici, Josh e Jeremy Salyers, ma hanno avuto i loro figli a pochi mesi l'una dall'altra. Una combinazione genetica (e temporale) a dir poco unica nel suo genere.

«I nostri figli sono cugini, fratelli genetici e gemelli quaternari»

La famiglia Salyers scatena moltissima curiosità sui social dove è seguita ogni giorno da migliaia di follower. Per quanto riguarda la relazione tra i due piccoli di casa Jax e Jett, sono tecnicamente cugini. Ma, come sottolineato in un post condiviso su Instagram dalla stessa famiglia allargata, i loro geni potrebbero andare molto oltre.



«Cugini, fratelli genetici e gemelli quaternari!» hanno scritto i Salyers nella didascalia, insieme a una foto di Jax e Jett. Dal momento che entrambi i genitori di Jax e Jett sono fratelli gemelli identici, potrebbero essere descritti come "gemelli quaternari " poiché sono geneticamente imparentati con Brittany, Briana, Josh e Jeremy.

In precedenza, le gemelle Brittany e Briana avevano già parlato dei loro matrimoni e della loro vita familiare. All'Entertainment Tonight nell'aprile 2021, le ex star di Extreme Sisters hanno detto che non solo avevano avuto un matrimonio in comune, ma erano rimaste incinta nello stesso momento.

«Non sapevamo che poco dopo il nostro doppio matrimonio, saremmo rimaste incinta allo stesso tempo», ha spiegato Briana. «Entrambe le coppie aspettavano un bambino, quindi questo spettacolo ci permette in qualche modo di condividere quella storia con il mondo».