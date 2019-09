Immigrato trascina un gatto in motocicletta, la scena da film horror

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono immagini orribili quelle che arrivano da Rosarno, in provincia di Reggio Calabria , dove uno straniero ha trascinato undalla sua motocicletta. Nel pomeriggio hanno cominciato a circolare sui social foto e video dell'orribile gesto. L' immigrato tiene il gatto da una zampa, mentre con la moto cammina per il centro di Rosarno.Molte persone del posto hanno commentato il fatto sui social, ma non è stato possibile identificare l'uomo, né capire di più su cosa sia effettivamente successo. Una donna, che seguito la vicenda molto da vicino, ha scritto su Facebook : «Del ragazzo nessuna traccia, la pattuglia non l'ha visto. Ad ogni modo pare che il gatto fosse già morto investito. Se uno ha a cuore gli animali e sta cercando un posto per seppellirlo non lo trascina così. Almeno in una busta o in uno scatolo...».