Gabrielli: reati in calo del 4% nel 2018, rapine -7% Salvini: rivedere le scorte, polizia non fa autista

«Sono onorato perché nostri uomini e le nostre donne sono di esempio, sono un modello per gli altri Paesi. In tema di sicurezza sono altri che debbono rifarsi al modello italiano». Lo ha detto il ministro degli Interni, Matteo Salvini, alla festa della Polizia. «Vi sono grato di quello che fate per gli italiani - ha aggiunto - lo dimostriamo coi fatti. Abbiamo ereditato una situazione difficile» per il numero di agenti che andrà in pensione «nei prossimi anni. Stiamo investendo in un piano di assunzione straordinario», fino al 2022, «non per un approccio sicuritario, ma perché sono coloro che vigiliamo sula nostra sicurezza e tranquillità».