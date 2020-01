Ladri rubano nell'ambulanza mentre i sanitari stanno soccorrendo il paziente in casa

VIAREGGIO - Rubano nell'ambulanza della Croce Rossa mentre i sanitari stanno prestando soccorso a un paziente in casa. Incredibile furto a Viareggio (Lucca) a fine anno. Lo scrive Versiliatoday. Il 118 era arrivato a casa del paziente e, al momento di trasportarlo in ospedale con l'ambulanza l'equipaggio si è accorto che qualcuno si era intrufolato nel mezzo portando via materiale sanitario e il cellulare lo smartphone in dotazione alle ambulanze dove era installato il programma del sistema di soccorso. Il furto è stato denunciato ai carabinieri. Ultimo aggiornamento: 11:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA