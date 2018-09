© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si ferma per fare benzina, dimentica la moglie all’autogrill e si accorge di quanto accaduto soltanto quando lei lo chiama al telefono. Della storia è stata protagonista una coppia di ottantenni di Isola del Liri.Quando ieri al bar la donna ha raccontato cosa aveva combinato il marito, in molti hanno stentato a crederci. I fatti sono avvenuti sabato pomeriggio.I coniugi erano andati a trovare alcuni parenti e si erano fermati in un autogrill sulla Roma-L'Aquila. La donna aveva approfittato per andare al bagno. Ma quando è tornata all'area di servizio il marito era già ripartito.E così alla povera donna non è rimasto che chiamare il marito al telefonino. «Ma dove sei?», le ha chiesto il marito. E in quel momento l'anziano ha capito cosa era successo. L'uomo è uscito dall'autostrada ed è tornato a prendere la consorte infuriata.