Francesco Monte e il caso droga: «Ho deciso di abbandonare l'Isola: devo difendermi» Video

«Ho deciso di tornare in Italia per difendermi, mi dispiace che questa situazione abbia creato caos in un programma come l'isola che è un programma pulito che va in onda in prima serata e viene guardato anche da giovani».Francesco Monte in un confessionale spiega le motivazioni che l'hanno spinto ad abbandonare l?isola dei famosi dopo le accuse sull'utilizzo di marijuana da parte di Eva Henger.«Sono una persona corretta e rispettosa - dice - a milncuore decido di tornare a casa per tutelarmi. La mia famgilia sarà sicuramente preoccupata, devo tornare».