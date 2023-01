Resta incinta, l'azienda assume Francesca a tempo indeterminato: «Così potrai goderti la tua bambina»

Rimane incinta e l'azienda le fa il contratto a tempo indeterminato. Succede alla Homery Pet food, supermarket dedicato al mondo degli animali con alcuni punti vendita in Versilia. Francesca, 29 anni, ha un contratto di lavoro in scadenza a fine dicembre 2022 e da pochi mesi ha scoperto che diventerà mamma.

L'assunzione inaspettata

«Sei una ragazza seria e capace: ti meriti un lavoro a tempo indeterminato. Così potrai goderti al meglio la tua bambina» è il messaggio, come riportato oggi dall'edizione locale de Il Tirreno, che Luca Campioni e Alessandro Poli, amministratori di Homery Pet food, hanno rivolto alla futura mamma.

Il lavoro nel reparto acquisti

«Quando Luca e Alessandro mi hanno detto che mi avrebbero dato un lavoro stabile, vista la mia situazione personale con la bambina che nascerà il prossimo mese di aprile, sono rimasta senza parole - sottolinea Francesca -. E li ho ringraziati, così come vorrei ringraziare le mie colleghe di lavoro perché l'ambiente professionale di Homery, dove, nella sede di Querceta (Lucca), mi occupo degli acquisti, è stimolante, dinamico, giovane, con l'aspetto umano tenuto nel giusto e dovuto conto».

L'opportunità

«Quando ho saputo di essere incinta - aggiunge -, dopo la felicità immensa del momento, la mia prima preoccupazione è stata quella di dirlo in ufficio: mi sarebbe dispiaciuto non vedere rinnovato il contratto in scadenza, ma lo avevo messo in conto. E invece, dopo qualche settimana, Luca e Alessandro mi hanno chiamata per darmi un'opportunità: ma non una proroga, bensì un posto di lavoro fisso. Un segno di fiducia che ricambierò nel migliore dei modi».