Taleggio a rischio listeria, fuori dal mercato. L'avviso del Ministero: ecco il lotto ritirato

Allarme listeria, ritirato dal mercato un tipo di taleggio. Si tratta di un particolare lotto del formaggio prodotto da Mauri, nota azienda casearia di Pasturo (Lecco). Il Ministero della Salute ha imposto il richiamo per il lotto 2440010, dopo aver rinvenuto tracce di listeria, un batterio che si trova comunemente nella terra e nell'acqua e che causa la listeriosi. Questa intossicazione alimentare si manifesta nel giro di poche ore e può avvenire in due forme. La prima, quella meno grave, può causare diarrea. La forma invasiva o sistemica, invece, può causare encefaliti, meningiti e forme acute di sepsi, anche a distanza di oltre un mese. L'infezione da listeria può essere rilevata in diversi cibi crudi, compresi i prodotti a base di latticini preparati con latte non pastorizzato.

APPROFONDIMENTI GRAN BRETAGNA Salmonella nel pollo comprato al market: 5 morti sospette e 500... IL MEDICINALE Aifa, nuovo divieto di utilizzo per il disinfettante Neoxinal. Ecco... L'AVVISO Salmone affumicato ritirato per rischio microbiologico: il lotto da...