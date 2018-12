Fondi, quindicenne scappa di casa dopo una lite: ritrovata in Calabria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si era allontanata da casa, facendo perdere le proprie tracce, dopo un diverbio con i genitori e stava cercando di raggiungere dei parenti residenti in Sicilia. Una ragazzina di 15 anni, residente in provincia di Latina, è stata rintracciata nella stazione di Villa San Giovanni dalla Polizia ferroviaria.A seguito della denuncia di scomparsa presentata dai congiunti al Commissariato di Polizia di Fondi, sono state avviate le indagini che hanno consentito di rintracciare la ragazzina in meno di 24 ore. Dal tracciato delle celle agganciate dal suo cellulare, i poliziotti della Polfer sono riusciti ad individuare il treno a bordo del quale la ragazzina stava viaggiando, un Intercity 727 diretto a Siracusa localizzato a Villa San Giovanni. Saliti a bordo, i poliziotti, hanno riconosciuto la giovanissima che, dopo avere sentito i magistrati della Procura per i minorenni di Roma e di Reggio, è stata affidata alla madre, arrivata immediatamente in Calabria.