Gli amici cantano Arisa. «Tanto il tempo solo lui lo sa, quando e come finirà, la tua sofferenza e il tuo lamento, c'è quel vuoto che non sai». Sono le parole della canzone di Arisa «Controvento», la stessa che la piccola Ludovica amava tanto e che i suoi compagni di classe hanno cantato in chiesa. Si sono conclusi così, con la folla in lacrime, i funerali di Marina Angrilli e di sua figlia, nella chiesa Cristo Re di Pescara. All'esterno della parrocchia, all'uscita delle bare, sono stati liberati in cielo palloncini bianchi a forma di cuore. Poi un lungo applauso ha salutato mamma e figlia.



Famiglie si abbracciano. Abbraccio tra la famiglia di Marina Angrilli e quella di Fausto Filippone durante i funerali della donna e della piccola Ludovica. La sorella dell'uomo che domenica 20 maggio ha ucciso moglie e figlia e poi si è suicidato era presente in chiesa, profondamente provata. Arrivata in largo anticipo, la donna si è intrattenuta con i cugini di Marina. Poi tra loro l'abbraccio. Già ieri la famiglia Filippone aveva annunciato che avrebbe partecipato alle esequie di mamma e figlia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Centinaia di persone ai funerali a Pescara di, 51 anni, e della figlia, di 10, uccise dadomenica 20 maggio. Gremita la chiesa di Cristo Re, che non riesce ad accogliere tutti i partecipanti. A celebrare la funzione è l'arcivescovo della Diocesi di Pescara-Penne, monsignor Tommaso Valentinetti. Le famiglie si sono abbracciate.LEGGI ANCHE: Viadotto A14, ai funerali di Filippone solo i fiori degli «amici di sempre» Bara bianca per la piccola, beige per. Grande commozione all'arrivo dei feretri. «Il male le ha rapite ma noi vogliamo puntare gli occhi sull'eterno bene e vogliamo pregare insieme perché trovino la pace eterna», ha detto il vescovo all'inizio della cerimonia. Presenti il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, e il presidente del Consiglio comunale, Francesco Pagnanelli, con il gonfalone del Comune.Forte il contrasto con il funerale dell'ingegnere avvenuto 24 ore prima a Colli di Pescara in forma strettamente privata: da una parte poche persone e i fiori degli "Amici di sempre", dall'altra centinaia di persone in lacrime e la presenza dei rappresentanti delle istituzioni.