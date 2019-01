Rosaria Iardino e la morte di Fernando Aiuti: «Il nostro bacio un richiamo al coraggio di parlare di Aids»

Rosaria Iardino commenta la morte di Fernando Aiuti : «La sua scomparsa mi addolora moltissimo. Ci sono uomini che per il valore che sanno apportare alla comunità scientifica e culturale dovrebbero godere dell'immortalità. Di Fernando porterò con me per sempre il suo coraggio. Il nostro bacio altro non era che un grido e un richiamo al coraggio di parlare di Aids, di andare avanti con lo studio e con la ricerca, di informare e di curarsi. Grazie Fernando, per alcuni di noi sarai eterno».Questo il commento del presidente dell'associazione The Bridge, alla notizia della scomparsa dell'immunologo Aiuti. Iardino e Aiuti nel '91 si baciarono sulla bocca di fronte alle telecamere, per dimostrare all'opinione pubblica che il bacio profondo non trasmette l'Aids.