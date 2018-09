Perde la fede in spiaggia e si sente male. I medici gli trovano l'anello nello stomaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fede smarrita? I medici la trovano nello stomaco. E' successo a Lanciano (Chieti). Durante una mattinata al mare sulla costa dei Trabocchi, un anziano turista si è accorto di avere smarrito la fede nuziale a cui, peraltro, teneva molto perché appartenuta alla moglie defunta. In molti che si trovavano in spiaggia in quel momento si sono mobilitati per dare una mano nelle ricerche, ma dell’anello non c’era traccia e l’anziano, pur con rammarico, si era rassegnato all’idea di averlo smarrito per sempre.Qualche ora più tardi, accusando anche un lieve malore, gli è sopraggiunto il dubbio di aver ingoiato la fede e, in tutta fretta, si è recato al Pronto soccorso dell’ospedale di Lanciano, dove è bastata la prima indagine diagnostica per capire quale fosse il problema. La diretta addome ha rivelato la presenza nello stomaco di un corpo estraneo, che era... la fede. Il paziente, a quel punto, è stato trasferito in Gastroenterologia, dov’è stato sottoposto a una procedura endoscopica.«Abbiamo rimosso l’anello introducendo uno strumento dotato di pinza che viene utilizzato in queste circostanze - ha spiegato Giovanni Ferrini, responsabile del Servizio -. Il pensionato è stato ben felice di recuperare la fede alla quale teneva così tanto e anche di aver evitato conseguenze peggiori per la propria salute».