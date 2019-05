Fastweb reintegra 72 lavoratori (dopo ​7 anni) ma li trasferisce a Bari

Tornano in Fastweb dopo 7 anni passati in Visiant Next, diventata Covisian dopo la cessione dell'attività di assistenza ai clienti, ma l'azienda li vuole trasferire nella sede di Bari per mancanza di «strumenti alternativi», si legge in una lettera. È la storia di 72 dei circa 700 dipendenti che Fastweb cedette come ramo d'azienda a Visiant Next, attivi in diverse città d'Italia, che hanno fatto ricorso e si sono visti riconoscere il diritto a rientrare nell'azienda d'origine.

Un diritto che - commenta Domenico Amico, delegato della Slc-Cgil, coinvolto nel maxi-trasferimento a Bari - si è trasformato in una vera e propria minaccia, quella di lasciare le città dove hanno lavorato negli ultimi 7 anni, comprato casa e messo su famiglia, per trasferirsi altrove

. Un trasferimento che per Amico ha come obiettivo di spingere i lavoratori «a rassegnare le dimissioni». Da qui la decisione dei 72 di ricorrere contro il provvedimento. Nessun commento da parte di Fastweb, interpellata sulla vicenda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA