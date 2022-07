Fabrizio Corona: «Tempo 5 anni e divento presidente del Consiglio e la mia psicologa ministro della salute»

Fabrizio Corona scende in politica? Una provocazione che lo stesso ex fotografo dei vip ha lanciato in un'intervista rilasciata alla trasmissione 'Iceberg' di Telelombardia. «Tempo 5 anni e divento presidente del Consiglio e la mia psicologa ministro della salute». Ha detto Fabrizio Corona non escludendo di volersi candidare alle prossime elezioni politiche: «Vivo una fase molto serena della mia vita. Ormai le tempeste sono passate, mi sto concentrando sul mio lavoro, finalmente sono libero e adesso vado in vacanza. Non ci andavo da 5 anni. A settembre riapro l'ufficio e può essere che mi presento alle elezioni politiche».

Nel mirino di Corona, che sottolinea di essere «uno che studia ed è molto preparato», c'è il Movimento 5 Stelle: «Credo che sia stato la rovina di questo Paese, credo che l'Italia si meriti finalmente dopo tantissimi anni un presidente del Consiglio eletto dal popolo, che magari se anche sbaglia e non è un tecnico, è eletto dal popolo in una democrazia. Credo che Conte e Di Maio debbano tornare a fare quello che facevano prima, ovvero nulla e non rubare i soldi a noi italiani».