Eutanasia, campagna pubblicitaria choc: «E se fosse tua sorella?»

Di fronte all'impasse dimostrata in Parlamento da deputati e senatori che non sono riusciti a trovare alcun accordo su un testo sul fine vita aprendo di fatto all'imminente pronunciamento della Consulta in materia, a partire dal 24 settembre, alcuni gruppi cattolici hanno dato il via ad una campagna nazionale choc contro l’eutanasia e il suicidio assistito. Naturalmente il messaggio rivolto agli italiani è anche politico poichè si ritiene che l'eventuale governo rosso-giallo in via di formazione possa andare in quella direzione.«Marta, 24 anni, anoressica, potrà farsi uccidere. E se fosse tua sorella? Alessandro, 18 anni, bullizzato. Potrà farsi uccidere. E se fosse tuo figlio? Maria, 70 anni, ha un tumore. Potrà farsi uccidere. E se fosse tua nonna? Lucia, 45 anni, disabile. Potrà farsi uccidere. E se fosse tua mamma? #NOEUTANASIA». Questi sono i messaggi pubblicitari che già campeggeranno in diverse città italiane.