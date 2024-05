Elezioni Europee, quanto guadagnano scrutatori e presidenti di seggio (e come candidarsi)

Per le elezioni europee 2024 scrutatori, presidenti di seggio e segretari guadagneranno il 30% in più.

Più che di stipendio, però, si parla di gettone di presenza, perché non si firma un contratto di lavoro ma ci si mette a disposizione per svolgere un'attività istituzionale. Ecco quanto guadagnano scrutatori, presidenti e segretari.

Ecco come saranno le schede elettorali per le elezioni del Parlamento europeo

Il compenso per scrutatori, presidenti e segretari

Nei comuni in cui si vota anche per le amministrative, le elezioni europee sono state accorpate alle comunali per risparmiare sui costi e ottimizzare i tempi in quello che viene definito l'election day.

Sondaggi politici elezioni europee, FdI in testa e il Pd accelera. Bene la "cura" Vannacci alla Lega

Alle elezioni europee e amministrative dell’8 e 9 giugno uno scrutatore prenderà un gettone di presenza di 156 euro, mentre un presidente di seggio 195 euro, dunque 39 euro in più. In alcuni comuni piemontesi, dove si vota per le europee, le regionali e le amministrative, gli scrutatori riceveranno 188 euro e i presidenti di seggio 246,50 euro.

Perché si guadagna di più

L'aumento è stato introdotto col decreto elezioni approvato dal Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2024. Gli importi precedenti erano di 120 euro per gli scrutatori e di 150 euro per i presidenti. “È previsto un incremento del gettone di presenza per il personale ai seggi” perché “stiamo registrando negli anni una scarsa attrattività di questa funzione e una sempre minore partecipazione” ha detto Matteo Piantedosi nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. Dunque, l'aumento del compenso per scrutatori, presidenti e segretari è un modo per incentivare i cittadini a rendersi disponibili. La spesa complessiva dovuta al +30% dei compensi per le elezioni è di 27,7 milioni di euro.

Un'altra novità per queste elezioni: saranno, infatti, le prime elezioni in cui i fuorisede potranno votare. Per chi non è riuscito a fare domanda in tempo sono previsti voli e treni scontati.

Come candidarsi per il ruolo di scrutatore

I cittadini maggiorenni che abbiano intenzione di diventare scrutatore devono inoltrare la domanda all’Ufficio elettorale del proprio comune di residenza entro il 30 novembre di ogni anno, secondo le modalità indicate da ogni amministrazione. Si tratta di una scadenza di massima, che ogni comune ha facoltà di variare. La nomina a scrutatore arriva di solito entro 20 o 25 giorni.

I Comuni permetton, però, di presentare la candidatura anche a pochi giorni dalle elezioni per sostituire scrutatori precedentemente nominati, ma impossibilitati a garantire la loro presenza. Necessario essere maggiorenni e avere la residenza nel comune in cui si vuole svolgere l'attività. In caso di posti vacanti non ci sono tempi d’attesa: la nomina viene consegnata subito.

Come candidarsi per il ruolo di presidente

I presidenti di seggio vengono nominati dal presidente della Corte d’appello competente per territorio. Il nominativo della persona designata viene scelto tra le persone iscritte all’apposita lista. Chi intende rinunciare deve avanzare giustificati motivi e darne immediata comunicazione al presidente della Corte e al sindaco.

Prima che il seggio si insedi, il presidente designa un vicepresidente, che ha l’obbligo di sostituire il presidente in caso di necessità, e un segretario che assiste il presidente in tutte le operazioni. Queste due figure ricevono lo stesso gettone di presenza di uno scrutatore.

Come candidarsi per il ruolo di presidente a Roma

Per i Presidenti è necessario essere iscritti nelle liste elettorali di Roma Capitale e aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per la candidatura a presidente le domande possono essere inviate entro il 4 giugno. Per gli studenti universitari che intendano candidarsi al ruolo sono previste delle agevolazioni. In caso di nomina per sostituzione, il presidente dovrà scegliere una persona di fiducia con i due requisiti già menzionati per svolgere funzioni di segretario di seggio, al quale saranno corrisposti i compensi previsti dalla legge.