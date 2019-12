Estrazione Superenalotto di oggi, lunedì 23 dicembre 2019: numeri vincenti e quote

Ecco l'estrazione del Superenalotto di oggi, lunedì 23 dicembre 2019. Questi i numeri vincenti: 89 - 30 - 17 - 45 - 56 - 87 - Jolly 18 - Superstar 76. Tra poco le quote. L'estrazione di stasera è eccezionale. Per le vacanze natalizie, infatti, l'estrazione di martedì 24 dicembre è anticipata a lunedì 23, mentre quella di giovedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, viene fatta martedì 24, vigilia di Natale. Ricordiamo che per la sestina del Superenalotto, il jackpot è arrivato alla cifra di 50 milioni e 600 mila euro.

Per quanto riguarda il Lotto, la prossima estrazione è prevista - come - sempre per domani, martedì 24, insieme a quella del 10eLotto.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

89 - 30 - 17 - 45 - 56 - 87

numero jolly 18

numero Superstar 76



