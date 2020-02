Estrazione Lotto e Superenalotto di oggi, sabato 8 febbraio 2020: numeri e quote

Ecco le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, sabato 8 febbraio 2020: i numeri vincenti e le quote. Superenalotto, questi i numeri estratti: 15 - 32 - 54 - 56 - 61 - 85 - Jolly 10 - Superstar 63. Non ci sono stati 6 né 5+, il montepremi per la prossima estrazione - prevista per martedì 11 febbraio - sarà di 20 milioni e 100 mila euro.

LOTTO, LE RUOTE

BARI 70 61 48 01 14

CAGLIARI 84 89 16 68 56

FIRENZE 11 70 29 04 34

GENOVA 44 34 69 45 67

MILANO 63 78 36 51 88

NAPOLI 39 02 68 26 16

PALERMO 90 26 64 11 46

ROMA 62 89 63 78 80

TORINO 49 38 32 65 76

VENEZIA 76 63 78 27 77

NAZIONALE 89 60 68 73 63



15 - 32 - 54 - 56 - 61 - 85

numero Jolly 10

numero Superstar 63



SUPERENALOTTO, LE QUOTE Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 4 totalizzano Euro: 55.956,40

Punti 4: 484 totalizzano Euro: 476,94

Punti 3: 20.934 totalizzano Euro: 32,92

Punti 2: 340.971 totalizzano Euro: 6,25

SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 47.694,00

Punti 3SS: 115 totalizzano Euro: 3.292,00

Punti 2SS: 1.670 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 10.702 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 24.395 totalizzano Euro: 5,00

10ELOTTO, I NUMERI

02 11 16 26 29 34 38 39 44 48 49 61 62 63 70 76 78 84 89 90

numero Oro 70

doppio Oro 70 61

Ultimo aggiornamento: 21:03

