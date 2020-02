Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi, sabato 15 febbraio 2020: numeri e quote

Seguite su Leggo.it la diretta delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, sabato 15 febbraio 2020: ecco i numeri vincenti e le quote. Questa la sestina del Superenalotto: 13 - 26 - 40 - 55 - 65 - 86 - Jolly 09 - Superstar 48. Non ci sono stati 6 né 5+: il jackpot per la prossima estrazione - di martedì 18 febbraio - sale così a 23 milioni e 100 mila euro.

LOTTO, LE RUOTE

BARI 30 83 35 44 75

CAGLIARI 23 88 76 57 72

FIRENZE 22 69 27 04 83

GENOVA 75 87 40 50 16

MILANO 37 42 17 71 51

NAPOLI 43 71 19 47 44

PALERMO 43 20 24 28 32

ROMA 68 74 81 50 09

TORINO 22 76 90 77 61

VENEZIA 31 32 72 24 74

NAZIONALE 80 74 01 39 77



13 - 26 - 40 - 55 - 65 - 86

numero Jolly 09

numero Superstar 48



SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 6 totalizzano Euro: 37.129,98

Punti 4: 611 totalizzano Euro: 376,09

Punti 3: 23.354 totalizzano Euro: 29,37

Punti 2: 379.319 totalizzano Euro: 5,59

SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 3 totalizzano Euro: 37.609,00

Punti 3SS: 153 totalizzano Euro: 2.937,00

Punti 2SS: 2.376 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 16.273 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 37.316 totalizzano Euro: 5,00

10ELOTTO, I NUMERI

20 22 23 27 30 31 32 35 37 42 43 68 69 71 74 75 76 83 87 88

Numero Oro 30

Doppio Oro 30 83

