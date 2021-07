Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 6 luglio 2021: i numeri vincenti

Seguite su Leggo.it la diretta delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, martedì 6 luglio 2021. Conosceremo i numeri vincenti a partire dalle 20, a seguire pubblicheremo le quote e la sestina vincente. Ricordiamo che per la sestina del Superenalotto, il jackpot è arrivato alla cifra di 50 milioni e 400 mila euro.

Le estrazioni del Lotto sono un gioco Lottomatica, e prevedono che sulle dieci ruote dei capoluoghi e su quella nazionale vengano estratti 5 numeri. Si vince con determinato estratto, ambo, terno, quaterna e cinquina. Sul sito di Leggo.it è presente inoltre l'archivio delle estrazioni del lotto del 2020 e del 2021. Vediamo nello specifico.

Estrazioni del Lotto di oggi martedì 6 luglio 2021

Estrazioni del Superenalotto di stasera

Quote della sestina vincente del Superenalotto

ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021

Dalle ore 20 di questa sera in diretta su questa pagina minuto per minuto le estrazioni dei numeri del Lotto del concorso odierno, martedì 6 luglio 2021. Saranno disponibili tutti gli estratti sulle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Si inizia intorno alle ore 20. Le estrazioni del Lotto si tengono ogni martedì, giovedì e sabato. Leggo le segue in diretta. Inoltre è disponibile l'archivio delle estrazioni.

LOTTO, LE RUOTE

BARI 80 18 70 39 65

CAGLIARI 21 50 7 42 76

FIRENZE

GENOVA 10 88 66 30 32

MILANO 16 43 9 42 21

NAPOLI 77 29 75 42 67

PALERMO 7 36 40 86 71

ROMA 20 37 16 25 68

TORINO 46 5 3 22 74

VENEZIA

NAZIONALE

ESTRAZIONI DEL SUPERENALOTTO OGGI MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021

Non conosce sosta la caccia alla sestina vincente del Superenalotto. Infatti, il '6' milionario pur indovinato recentemente, lo scorso 22 maggio, continua a far gola a tutti; il fortunato giocatore si portò a casa quasi 156 milioni di euro con una schedina da 2 euro. Come abbiamo scritto in apertura, cresce il valore del jackpot che questa sera parte da 45 milioni e 900 mila euro. Su Leggo trovate l'archivio delle estrazioni del 2020 e del 2021 del superenalotto.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

10ELOTTO, I NUMERI

LE QUOTE