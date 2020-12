Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 8 dicembre 2020: cosa cambia

Estrazioni Lotto, 10e Lotto e Superenalotto di oggi martedì 8 dicembre, festa dell'Immacolata. In vista del giorno festivo di martedì, le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto modificano il calendario. Infatti, in questo martedì non sono previste estrazioni.

COSA SUCCEDE

Il Superenalotto è stato anticipato a lunedì 7 dicembre, mentre il Lotto e il 10eLotto posticipano a mercoledì 9 dicembre l'estrazione di oggi martedì 8 dicembre. Ma solo per questa settimana. Lotto, 10eLotto e Superenalotto riprederanno insieme regolarmente - come da calendario - giovedì 10 dicembre.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

1 6 20 25 70 90

Numero Jolly 89

SuperStar 45

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

punti 6 0 € 0,00

punti 5+1 0 € 0,00

punti 5 20 € 6.354,36

punti 4 1.510 € 86,00

punti 3 35.299 € 11,05

punti 2 359.767 € 5,00

