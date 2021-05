Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, lunedì 3 maggio 2021: i numeri vincenti e le quote

Seguite su Leggo.it la diretta delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, lunedì 3 maggio 2021. Le tre lotterie si svolgono eccezionalmente di lunedì per recuperare i concorsi di sabato, non effettuati per la festività del Primo maggio. I numeri vincenti e le quote. La sestina vincente del Superenalotto: 15 - 18 - 40 - 43 - 57 - 72. Numero Jolly 39, Superstar 12. Nessun 6 né 5+, il jackpot è arrivato alla cifra di 147 milioni e 300 mila euro.

Le estrazioni del Lotto sono un gioco Lottomatica, e prevedono che sulle dieci ruote dei capoluoghi e su quella nazionale vengano estratti 5 numeri. Si vince con determinato estratto, ambo, terno, quaterna e cinquina. Sul sito di Leggo.it è presente inoltre l'archivio delle estrazioni del lotto del 2020 e del 2021.

LOTTO, LE RUOTE

BARI 42 57 78 18 43

CAGLIARI 17 52 50 63 38

FIRENZE 70 21 50 5 2

GENOVA 23 26 62 83 86

MILANO 36 12 76 57 8

NAPOLI 57 83 30 56 63

PALERMO 66 49 40 87 28

ROMA 63 49 83 58 59

TORINO 4 3 79 68 51

VENEZIA 50 29 2 89 11

NAZIONALE 47 76 5 19 62

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

15 - 18 - 40 - 43 - 57 - 72

Numero Jolly 39

Superstar 12

10ELOTTO, I NUMERI

3 4 12 17 21 23 26 29 36 42 49 50 52 57 62 63 66 70 78 83

Numero Oro 42

Doppio Oro 42 57

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 5 totalizzano Euro: 47.210,70

Punti 4: 692 totalizzano Euro: 349,55

Punti 3: 25.852 totalizzano Euro: 28,05

Punti 2: 403.191 totalizzano Euro: 5,57

SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 34.955,00

Punti 3SS: 136 totalizzano Euro: 2.805,00

Punti 2SS: 2.252 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 14.639 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 32.915 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 16.778 totalizzano Euro: 419.450,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 147.300.000,00