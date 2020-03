Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 5 marzo 2020

In diretta su Leggo.it le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 5 marzo 2020: i numeri vincenti e le quote. La sestina vincente del Superenalotto: 13 40 48 67 69 85. Numero Jolly 65,

Superstar 43. Nessun 6 né 5+, il jackpot a disposizione per il prossimo concorso sale alla cifra di 31 milioni e 500 mila euro.

LOTTO, LE RUOTE

BARI 44 20 78 76 2

CAGLIARI 70 86 9 80 10

FIRENZE 66 89 8 26 15

GENOVA 37 11 21 75 20

MILANO 82 48 35 53 59

NAPOLI 85 18 90 31 75

PALERMO 15 11 28 71 84

ROMA 81 36 45 62 13

TORINO 59 52 9 10 46

VENEZIA 69 4 45 61 29

NAZIONALE 64 7 43 61 85



SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

13 40 48 67 69 85

Numero Jolly 65

Superstar 43

10ELOTTO, I NUMERI

4 11 15 18 20 36 37 44 48 52 59 66 69 70 78 81 82 85 86 89

Numero Oro 44

Doppio Oro 44 20 4 11 15 18 20 36 37 44 48 52 59 66 69 70 78 81 82 85 86 89Numero Oro 44Doppio Oro 44 20 SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: NESSUNOPunti 5+: NESSUNOPunti 5: 2 totalizzano Euro: 87.445,30Punti 4: 443 totalizzano Euro: 402,96Punti 3: 18.360 totalizzano Euro: 29,22Punti 2: 294.634 totalizzano Euro: 5,65

SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 4 totalizzano Euro: 40.296,00

Punti 3SS: 86 totalizzano Euro: 2.922,00

Punti 2SS: 1.287 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 8.075 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 18.987 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 12.898 totalizzano Euro: 322.450,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 31.500.000,00

