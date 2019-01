Estrazioni Lotto e Superenalotto di giovedì 3 gennaio, i numeri vincenti. Jackpot a 86,3 milioni

Lotto e Superenalotto , le estrazioni di oggi giovedì 3 gennaio 2019 in diretta su Leggo.it: per questi giorni festivi il calendario delle estrazioni è cambiato più di una volta e dopo le estrazioni del Lotto di ieri, anche oggi potete leggere qui i numeri vincenti, oltre alla sestina vincente del Superenalotto che manca da sei mesi e che assegna ben 84,6 milioni di euro. La sestina vincente è 1 35 52 56 64 e 70, Numero Jolly 79, Numero Superstar 69.​



SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.1 di oggi:

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 4 totalizzano Euro: 54.857,47

Punti 4: 548 totalizzano Euro: 403,89

Punti 3: 21.907 totalizzano Euro: 30,61

Punti 2: 366.508 totalizzano Euro: 5,70

SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 5 totalizzano Euro: 40.389,00

Punti 3SS: 138 totalizzano Euro: 3.061,00

Punti 2SS: 2.078 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 13.667 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 31.475 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 15.999 totalizzano Euro: 399.975,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 86.300.000,00

BARI 49 50 14 17 56CAGLIARI 73 18 57 21 5FIRENZE 23 47 34 44 76GENOVA 20 47 19 29 23MILANO 19 9 66 7 56NAPOLI 56 85 26 60 8PALERMO 68 37 17 59 26ROMA 60 63 47 82 25TORINO 16 3 66 86 27VENEZIA 82 41 43 74 20NAZIONALE 60 57 3 46 76