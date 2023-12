Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto: cosa succede oggi venerdì 8 dicembre 2023

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto: oggi, venerdì 8 dicembre, non ci saranno.

Per quale motivo? Come di consueto quando le estrazioni coincidono con le festività, queste vengono anticipate o posticipate. Il calendario delle lotterie più seguite dagli italiani prevede infatti delle soste o degli spostamenti di date. Le estrazioni di oggi venerdì 8 dicembre 2023 saranno recuperate domani sabato 9 dicembre 2023 insieme a quella (sempre concorso169/23). I concorsi del Lotto e SuperEnalotto di sabato 9 dicembre 2023 (numero 170/23), invece, saranno recuperati lunedì 11 dicembre 2023.

Anche di venerdì (almeno) fino al 29 dicembre 2023

A partire dallo scorso 7 luglio l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha introdotto la quarta estrazione, quella del venerdì, disposta per generare entrate da convogliare nel Fondo per le emergenze nazionali, in supporto alla popolazione dei territori colpiti dalle alluvioni. Ma essendo l'8 dicembre la festa dell'Immacolata c'è stato lo spostamento. Le estrazioni continueranno a essere quattro fino al 29 dicembre 2023, poi, in assenza di proroghe, si dovrebbe tornare alle tre estrazioni settimanali.

Il calendario dei prossimi giorni con il recupero di lunedì

Ecco il calendario dei prossimi concorsi e quando verranno estratti i numeri vincenti del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto:

L'estrazione 169/23 del Lotto e SuperEnalotto sarà recuperata domani, sabato 9 dicembre 2023

I concorsi 170/23 del Lotto e SuperEnalotto previsti per sabato saranno recuperati lunedì 11 dicembre 2023

A partire da martedì, 12 dicembre 2023, le estrazioni del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto riprenderanno regolarmente con i concorsi 171/23.