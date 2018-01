Estrazioni del Lotto e 10eLotto di oggi, 20 gennaio 2018. Superenalotto: nessun 6 né 5+

Leggi anche -> Vince 100mila euro con un Gratta e Vinci "Il Miliardario" da 5 euro

Estrazioni del Lotto e 10eLotto di oggi, 20 gennaio 2018, e la combinazione del Superenalotto: ecco i numeri vincenti. Nell'estrazione numero 8 di giovedì 18 gennaio 2018, non sono stati realizzati 6 nè 5+, così il Jackpot per il concorso numero 9 di stasera, sabato 20 gennaio 2018, è di 87,6 milioni di euro.Le estrazioni del Lotto del 20 gennaio 2018LOTTO, LE RUOTEBARI 24 31 53 06 56CAGLIARI 41 29 75 87 27FIRENZE 87 68 23 09 28GENOVA 53 23 27 38 54MILANO 19 63 89 24 16NAPOLI 40 88 85 01 20PALERMO 85 43 70 44 60ROMA 38 43 57 01 74TORINO 21 09 27 70 89VENEZIA 35 41 22 31 30NAZIONALE 28 29 01 35 0810eLOTTO - NUMERI VINCENTI09 19 21 23 24 27 29 31 35 38 40 41 43 53 63 68 75 85 87 88NUMERO ORO: 24DOPPIO ORO: 24 31SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE27 48 50 74 76 84numero Jolly: 19numero Superstar: 61SUPERENALOTTO: LE QUOTE del concorso Superenalotto/SuperStar n. 9 di oggi:SUPERENALOTTOPunti 6: NESSUNOPunti 5+: NESSUNOPunti 5: 6 totalizzano Euro: 36.720,88Punti 4: 521 totalizzano Euro: 428,37Punti 3: 21.353 totalizzano Euro: 31,57Punti 2: 344.520 totalizzano Euro: 6,09SUPERSTARPunti 6SB: NESSUNOPunti 5+SB: NESSUNOPunti 5SS: NESSUNOPunti 4SS: 4 totalizzano Euro: 42.837,00Punti 3SS: 96 totalizzano Euro: 3.157,00Punti 2SS: 1.394 totalizzano Euro: 100,00Punti 1SS: 9.445 totalizzano Euro: 10,00Punti 0SS: 23.316 totalizzano Euro: 5,00Vincite Immediate: 16.102 totalizzano Euro: 402.550,00Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 88.700.000,00