Estrazioni di Lotto, 10eLotto del 3 febbraio: i numeri vincenti e le quote. Superenalotto, nessun 6 né 5+1

SUPERENALOTTE, LE QUOTE

Punti 6: nessun vincitore

Punti 5+1: nessun vincitore

Punti 5: ai 13 vincitori vanno 17.318,60 euro

Punti 4: ai 1369 vincitori vanno 173,60 euro

Punti 3: ai 44800 vincitori vanno 15,59 euro

Punti 2: ai 558166 vincitori vanno 5 euro



SUPERSTAR, LE QUOTE

5 stella: nessun vincitore

4 stella: ai 7 vincitori vanno 517.360 euro

3 stella: ai 298 vincitori vanno 1.559 euro

2 stella: ai 3394 vincitori vanno 100 euro

1 stella: ai 18797 vincitori vanno 10 euro

0 stella: ai 34160 vincitori vanno 5 euro

03 09 13 22 26 28 39 40 42 45 50 59 60 62 72 74 80 82 84 86

numero Oro 59

doppio Oro 59 03

Ecco i numeri vincenti e le quote delledidi. Superenalotto, non ci sono stati 6 né 5+. Per la sestina,Leggi --->59 03 86 30 7182 39 69 67 2209 80 28 61 2950 74 21 24 8286 26 84 47 7945 42 36 41 8328 22 06 01 1440 84 13 10 3160 62 76 16 3272 13 58 03 6581 31 77 36 0801 08 19 28 34 874311