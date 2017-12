Estrazioni di Lotto e 10eLotto di giovedì 28 dicembre 2017: ecco i numeri vincenti. Superenalotto, non ci sono 6 né 5+1

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: nessun vincitore

Punti 5+1: nessun vincitore

Punti 5: ai 9 vincitori vanno 22.344,23 euro

Punti 4: ai 553 vincitori vanno 369,30 euro

Punti 3: ai 22832 vincitori vanno 26,97 euro

Punti 2: ai 363268 vincitori vanno 5,27 eurO



SUPERSTAR, LE QUOTE

5 stella: nessun vincitore

4 stella: ai 1 vincitori vanno 36.930 euro

3 stella: ai 127 vincitori vanno 2.697 euro

2 stella: ai 1904 vincitori vanno 100 euro

1 stella: ai 13013 vincitori vanno 10 euro

0 stella: ai 28267 vincitori vanno 5 eurO

03 08 15 16 21 24 30 33 35 40 47 49 52 55 60 61 72 79 81 87

numero Oro 52

Doppio Oro 52 81

Ecco i numeri vincenti e le quote delledidi oggi,2017. Superenalotto, non ci sono stati 6 né 5+1: il jackpot per la sestina vincente sale così a 78 milioni e 500 mila euro. La prossima estrazione è fissata per sabato 30 dicembre.52 81 79 71 4433 61 63 65 4449 72 10 03 0140 30 06 78 7655 08 86 87 1421 47 33 17 5803 60 35 59 4324 15 76 67 0735 24 90 23 2016 87 73 40 2153 23 50 51 7810 28 33 43 50 803421