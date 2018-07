L'Erasmus è rosa, le ragazze partono di più

Boom di partecipazione all'Erasmus. In base ai dati forniti dell'Indire, nel 2017, in Italia si sono registrati 60.000 scambi Erasmus tra arrivi e partenze: 36.000 gli studenti partiti dalle nostre università e oltre 25.000 (+10%) i giovani europei che hanno scelto il nostro Paese per un’esperienza Erasmus, motivati dall’aspetto linguistico, culturale e soprattutto dall’offerta formativa dei nostri atenei.Le novità 2018 2019Per il prossimo anno accademico, 2018/2019, crescerà del 10% la richiesta di borse da parte degli atenei sia nell’ambito dello studio sia nel traineeship, con un budget a disposizione per l’Italia pari a 76.017.802 euro. Sul fronte della mobilità extraeuropea, ci sarà l’introduzione del tirocinio e l’incremento del contributo che sale a 700 euro mensili per gli studenti in partenza e 850 euro mensili per gli stranieri in entrata Lo riporta Skuola.net Erasmus in rosaDal 1987 ad oggi, quasi 500mila studenti italiani hanno viaggiato in Europa con il Programma Erasmus. Lo studente Erasmus tipo ha un'età media di 23 anni, che diventa 25 per un tirocinante. Nel 59% dei casi è una studentessa, valore che sale al 63% quando si tratta di uno stage in azienda. Spagna, Francia, Germania, Regno Unito e Portogallo sono i Paesi con i quali si effettuano più scambi per studio, con una permanenza media di 6 mesi; gli studenti che svolgono tirocini in media restano 3 mesi e mezzo. Per quanto riguarda gli studenti in arrivo, i principali paesi di provenienza sono Spagna, Francia, Germania, Polonia e Turchia.