Terremoto oggi a Campobasso, scuole chiuse e paura. L'esperto: «Situazione delicata, non escluse ulteriori scosse». Qualcuno ha dormito in auto

Scuole chiuse in molti comuni della provincia di Campobasso, oggi, a causa della forte scossa di terremoto, di magnitudo 4.6, registrata alle 23.52 in provincia di Campobasso, con epicentro a Montagano. Molti sindaci, anche perché da diversi giorni si verificano piccole scosse, hanno preferito far restare i ragazzi a casa, in attesa di controlli. La paura ha fatto scendere la gente in strada. Stop alle lezioni, finora, a Campobasso, Campolieto, Casacalenda, Castelmauro, Castropignano, Colletorto, Bonefro, Busso, Ferrazzano, Guardialfiera, Guglionesi, Jelsi, Larino, Frosolone, Gambatesa, Gildone, Limosano, Lucito, Monacilioni, Montagano, Montecilfone, Matrice, Mirabello Sannitico, Montefalcone del Sannio, Montenero di Bisaccia, Petrella Tifernina, Pietracatella, Morrone del Sannio, Palata, Petacciato, Roccavivara, San Giuliano di Puglia, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Santa Croce di Magliano, Torella del Sannio, Trivento, Sant'Elia a Pianisi, Termoli.

Terremoto a Campobasso di magnitudo 4.6: avvertito in Abruzzo, Campania, Puglia e Basso Lazio. Scuole chiuse nel capoluogo del Molise

L'ESPERTO

«Il meccanismo focale calcolato mostra un movimento trascorrente che, localizzato e contestualizzato nella geodinamica dell'area, ci fa capire che con ogni probabilità si è attivata la struttura dei terremoti di San Giuliano di Puglia del 2002. In particolare si è rotto un pezzo della faglia a ovest della seconda scossa che si ebbe il 1 novembre 2002». Così, sulla pagina Facebook «Molise e terremoti», il geologo di Geosilsab Unimol (Università del Molise) Eugenio Auciello, che scrive: «Una forte scossa di terremoto ha interessato l'area della valle del Biferno nei pressi di Montagano. La scossa è stata avvertita molto forte con intensità intorno al V grado della scala MCS, con risentimenti che abbracciano all'incirca un quadrilatero con vertici Teramo-Roma-Napoli-Bari. La magnitudo momento, quella cioè che esprime meglio la grandezza del terremoto, è stata di Mw 4.6 ed è stata calcolata e pubblicata a poco più di mezz'ora dal sisma. Questa magnitudo corrisponde a un momento sismico di 9,89E+15 Nm, il numeretto che esprime appunto la grandezza fisica del terremoto. Quel numeretto ci dice che ad originare il terremoto è stata una rottura di circa 5 km quadrati sulla faglia».

Un #terremoto di magnitudo PRELIMINARE stimata tra 4.6 e 5.1 è avvenuto pochi minuti fa nella zona/provincia di #Campobasso, in Molise. La scossa è stata distintamente avvertita in Molise, Abruzzo e Campania, a breve i dati dell'INGV.pic.twitter.com/6V45sijApC — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) March 28, 2023

«La scossa si localizza oltre 10 km ad ovest della sismicità registrata nei giorni scorsi e ormai ieri nei pressi di Ripabottoni. Purtroppo questo elemento indica che l'area attiva è in realtà più ampia di quanto ritenuto fino a poche ore fa ed inoltre non si osserva al momento ulteriore attività lungo il tratto di faglia interposto tra le aree epicentrali della sequenza dei giorni scorsi e la scossa di 4.6. Come già fatto presente, la situazione è delicata perché, oltre a non poter escludere ulteriori scosse anche di magnitudo maggiore, si ritiene che questo possa essere anche uno scenario più probabile rispetto a quanto precedentemente valutato. Ricordiamo che queste osservazioni non costituiscono una previsione e non vogliono infondere allarmismo ma vogliono fornire una descrizione oggettiva dell'attività in corso e delle possibili evoluzioni».

IN AUTO

Hanno trascorso la notte in auto centinaia di persone a Campobasso e negli altri paesi dell'hinterland, quelli più vicini all'epicentro della scossa di ieri sera. «Abbiamo avuto paura - raccontano alcuni di loro - e abbiamo preferito stare in macchina». Molti si sono allontanati dai centri abitati e si sono fermati nei parcheggi in zone periferiche. A Campobasso nella notte persone in strada con addosso coperte e valigie al seguito.