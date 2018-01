Mix di detersivi per pulire, famiglia torna a casa e resta intossicata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarebbe stato un mix di prodotti chimici per la casa a causare l'di unadi 4 persone, tra le quali un bambino di 15 mesi, nella tarda serata di ieri a(Firenze).Contrariamente a quanto appreso in un primo momento solo un uomo di 72 anni è stato accompagnato all'ospedale dov'è stato trattenuto fino a stamani per precauzione. Il bambino e i genitori sono invece stati curati sul posto dai sanitari del 118. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco la famiglia, intorno alle 22.30, è rientrata nell'abitazione e subito tutti hanno avvertito un odore forte e acre e accusando bruciore alla gola e agli occhi. Le esalazioni delle sostanze chimiche, sembra quelle usate abitualmente per pulire, mischiate tra loro, con il passare delle ore mentre la famiglia era fuori avevano saturato l'aria nelle stanze.