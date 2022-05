Elisabetta Franchi: «Nelle posizioni di vertice solo donne over 40: hanno già fatto figli». Bufera social sulla stilista

Elisabetta Franchi nella bufera. La stilista bolognese, nel corso di un'intervista con “Il Foglio”, ha ammesso che da imprenditrice preferisce assumere donne dai quarant'anni in su nelle posizioni di vertice, poiché «sono già sposate, hanno già avuto figli e si sono già separate». Frasi che hanno destato un certo scalpore sui social, dove in tanti hanno definito «discriminatorie» le politiche aziendali della stilista.

Elisabetta Franchi nella bufera: cosa ha detto

Nel corso dell'intervista Elisabetta Franchi ha detto: «Quando metti una donna al vertice in una posizione importante, da imprenditrice, non puoi permetterti che manchi per due anni e quindi spesso ho puntato su uomini. Le donne al vertice ci sono ma sono “anta”, sono “ragazze” mature». Una dichiarazione dell'imprenditrice-stilista ha particolarmente indignato i social: «Credo che noi donne abbiamo un dovere nel nostro Dna: i figli li facciamo noi, non esistono ancora “gli incinti”, il camino di casa lo accendiamo noi».

Alla domanda della giornalista sul come avesse gestito le due gravidanze, Elisabetta Franchi ha tenuto a precisare che «dopo il mio parto cesareo sono tornata a lavoro dopo due giorni: è un grande sacrificio essere donna, imprenditrice e non far venire meno la tua parte sociale».

Le polemiche social

Su Twitter le dichiarazioni di Elisabetta Franchi sono diventate uno dei trending topic del giorno. I commenti sono tutti contro la stilista, le cui politiche aziendali vengono definite «medievali», ma anche «discriminatorie» e «patriarcali». Al momento, Franchi non ha ancora replicato.