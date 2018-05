Elena Santarelli: «Tornata a Roma» E pubblica video di cassonetti stracolmi di rifiuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Tornata a Roma, mi mancava proprio questa bella pulizia». Elena Santarelli torna nella capitale da Trento, città dove vive da qualche mese per curare il suo bimbo, e pubblica una stories su Instagram in cui si vedono cassonetti stracolmi di rifiuti sotto casa sua al Fleming, quartiere benestante di Roma nord.«Roma è anche questo», scrive sconsolata sui social. Certo, non proprio una bella cartolina per la città dove negli ultimi giorni la situazione rifiuti torna ad essere allarmante. Dal centro alla periferia, tante le segnalzioni di discariche a cielo aperto con buste, cartoni accatastati, cassonetti dell'immondizia che strabordano.