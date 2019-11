Camera degli sposi, l’Aula svilita a un set da reality

di Mario Ajello

Montecitorio come il set di un reality, come in “Uomini e Donne”. O come lo sfondo delle canzoni dei neo-melodici. O come l’ennesimo pezzo del trash italiano. Lui, il deputato leghista Flavio Di Muro, prende la parola e invece di parlare del decreto terremoto grida: «Elisa, mi vuoi sposare?». Lassù, nella tribuna ospiti, la fidanzata chiude gli occhi per la commozione, aspetta magari che gli arrivi il lancio di un mazzo di rose da parte dell’onorevole innamorato a cui...