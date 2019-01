Donna obesa si sente male in casa: calata dalla finestra con una gru Foto

Si è sentita male in casa, ma gli uomini dei vigili del fuoco non sono riusciti a trasportarla in braccio per via del suo peso eccessivo e sono dovuti ricorrere alla gru. Nella tarda sera di ieri, in via Camilla 21, al Tuscolano, una donna di 48 anni colta da malore è stata calata dalle finestre del suo appartamento per essere trasportata in ospedale.Sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma con il supporto del nucleo Soccorso Alpino Fluviale. Dopo le 22, e stata consegnata al 118 sul posto per il trasporto in ospedale.