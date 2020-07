Dimentica l'eroina sul treno e chiede ai poliziotti di recuperarla: denunciato

Lite in spiaggia per gli ombrelloni tra sardi e milanesi: arrivano i carabinieri

Ultimo aggiornamento: 20:03

Avevaalcune dosi disul, custodite in un piccolo astuccio, ed ha chiesto ad alcunidi provare a, spiegando che si trattava di un. Una volta scoperto, però, è stato: si tratta di unitaliano.La clamorosa vicenda che vede protagonista un 'genio sui generis' è avvenuta a, nella serata di sabato scorso: l'uomo, già noto per alcuni precedenti per droga, era giunto acon un treno regionale dama aveva dimenticato sul convoglio l'e aveva quindi contattato la sala operativa della Polfer, spiegando di aver bisogno dei farmaci salvavita.Gli agenti, a quel punto, hanno contattato il capotreno, che aveva rinvenuto l'astuccio sul treno. All'interno, però, non c'erano farmaci salvavita, bensì cinque involucri contenenti una sostanza sospetta, che poi è stata analizzata e individuata come eroina. La droga è stata sequestrata e il 34enne denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.