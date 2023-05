Riceve un cuore nuovo e dona il proprio a una paziente: un intervento simile non accadeva da 30 anni

«Un cuore matto» ma che batte ancora forte. Succede quando un trapianto diventa una vera e prorpia donazione. È accaduto all'ospedale Molinette di Torino alcuni giorni fa con un trapianto di cuore domino associato ad un trapianto del blocco cuore-polmoni.

Un giovane paziente di 43 anni, affetto da una grave patologia polmonare, è stato sottoposto ad un trapianto associato del cuore e dei due polmoni e il suo cuore espiantato, anziché essere scartato, è stato utilizzato per effettuare un trapianto di cuore in una seconda paziente affetta da una grave malattia cardiaca terminale.

Il cuore espiantato è stato utilizzato per un trapianto su una donna di 51 anni.

Dopo quasi trent'anni che non si effettuava in Italia da 30 anni - secondo quanto comunica la Città della Salute - fanno sapere dalla struttura ospedaliera, il trapianto di cuore domino si è nuovamente dimostrato una strategia 'semplicè per risolvere un problema complesso.

