Cristina Parodi, primo topless della stagione a Formentera col marito Giorgio Gori

Domenica In, Cristina Parodi furiosa dopo le voci sul cambio di conduzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FORMENTERA – Primi bagni di sole perLa conduttrice di “Domenica In”, programma seguito da Leggo.it, che quest’anno non ha brillato per gli ascolti, è stata sorpresa da “Diva e donna” mentre prende il sole a Formentera, una delle sue mete estive preferite.Sull’isola spagnola Cristiana non è sola ma accompagnata, come sempre, dal marito Giorgio Gori e proprio per parlare con lui, indossando solo il pezzo sotto del bikini, sfoggia a 53 anni il primo (semi) topless estivo.