Positive al Covid tutte le 16 suore clarisse del convento di clausura: due hanno forti dolori

MERCATELLO SUL METAURO - Dopo quello di Filottrano un altro allarme in un convento delle Marche. Sono infatti risultate positive al Covid tutte le sedici suore clarisse del convento di clausura Santa Veronica Giuliani a Mercatello sul Metauro. Ancora ignote le cause che hanno determinato il contagio: due suore avvertono febbre e altri dolori, sintomi contenuti invece per le altre consorelle. Sono subito scattati i controlli con il monitoraggio continuo da parte dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale. Almeno per il momento ma andrà verificato l'intero sviluppo della situazione non sono previsti spostamenti delle suore che hanno contattti sia per l'approvigionamento quotidiano di cibo sia con il personale esterno per le manutenzioni della struttura.