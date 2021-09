​Covid in provincia di Palermo, focolaio in una Rsa: erano tutti vaccinati e sono asintomatici

Erano tutti vaccinati e sono asintomatici. Ma sono risultati positivi al coronavirus 12 persone all'interno di una residenza che ospita disabili psichici a Partinico, in provincia di Palermo. Come raccontato dal sito LiveSicilia.it, nella struttura nove pazienti e tre operatori hanno scoperto di aver contratto il Covid.

La dinamica

Infatti un paziente, dovendo andare in ospedale per un esame medico, si è sottoposto al tampone rapido, come da prassi. E ha scoperto così di essere positivo al Covid. Così i tamponi sono stati estesi a tutte le persone che risiedevano o lavoravano nella Rsa.

Va detto che tutti i positivi sono asintomatici e non hanno alcun sintomo. Il vaccino, dunque, ha protetto le persone da qualsiasi effetto della malattia. Gli altri ospiti della struttura e il resto dei lavoratori della residenza - racconta ancora LiveSicilia - si trovano adesso in quarantena.