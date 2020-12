Covid, l'epidemiologo Lopalco: «La scuola è un incubatore di infezione, ripresa dei contagi partita anche dagli studenti»

La scuola è stata «effettivamente un incubatore di infezione» per il diffondersi del Covid: è quanto sottolinea l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, assessore alla Salute della Regione Puglia, in una relazione trasmessa al governatore Michele Emiliano e riportata nell'ordinanza firmata la notte scorsa dallo stesso governatore pugliese, con la quale è stata confermata per le scuole elementari e medie la possibilità per i genitori di scegliere la didattica digitale integrata per i propri figli.

«Di particolare rilievo - sottolinea Lopalco - l'evidenza che la maggior parte dei contagi nella prima fase della ripresa epidemica abbia interessato principalmente gli studenti mentre successivamente sia stato interessato anche il personale scolastico. I dati in questione mostrano in maniera evidente come l'attività scolastica abbia rappresentato nell'area metropolitana di Bari un facilitatore dei contagi e che i focolai scolastici abbiano avuto inizio dalla popolazione studentesca».

«Se così non fosse stato - spiega - i casi riportati nelle comunità scolastiche avrebbero dovuto rispecchiare l'andamento della curva epidemica nella comunità generale e studenti e personale scolastico avrebbero dovuto essere coinvolti in maniera totalmente casuale e in modo uniforme lungo tutto il periodo». Invece, «nella nostra regione - scrive Lopalco - a seguito dell'apertura delle scuole si era assistito ad un incremento dei casi nelle fasce di età scolare fortemente sproporzionato rispetto all'incremento nelle altre fasce di età».

